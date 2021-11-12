Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ российские СМИ, об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

"После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал он.

По словам Кириллова, основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м ЦНИИ являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

Ранее директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса.

В России уже проходят исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи пациентам с COVID-19. В частности, "МИР 19" от ФМБА преодолел уже вторую фазу испытаний. Это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК - и пептид-носитель.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.