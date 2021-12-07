"Спутник Лайт" одобрили в Аргентине

Применение вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции", - говорится в сообщении фонда.