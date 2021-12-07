https://news.day.az/medicine/1412219.html "Спутник Лайт" одобрили в Аргентине
"Спутник Лайт" одобрили в Аргентине
Применение вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции", - говорится в сообщении фонда.
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