Швейцарцы одобрили изъятие органов после смерти по умолчанию

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки в законодательство, в соответствии с которыми все жители страны отныне считаются потенциальными донорами органов для трансплантации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По новым юридическим правилам донорства, которые поддержали более 60% голосовавших, они основаны на принципе "согласия по умолчанию" на изъятие органов после наступления смерти. Такое будет возможно, если при жизни человек не выражал явно негативного к этому отношения.

В публикации отмечается, что мотивом для внедрения такого закона стала нехватка органов для пересадки. Раньше трансплантацию органов можно было осуществить только в случае, если умерший человек при жизни дал на это согласие.