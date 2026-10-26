Назван препарат, способный замедлить биологическое старение

Экспериментальный препарат рентосертиб, который разрабатывают для лечения фиброза легких, оказался способен снижать расчетный биологический возраст человека. К такому выводу пришли ученые из Китая и ОАЭ после анализа белков крови пациентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

в 12-недельном исследовании ученые анализировали образцы крови 42 человек с идиопатическим легочным фиброзом. Это жяжелое хроническое заболевание, при котором легочная ткань постепенно повреждается и покрывается рубцами. Часть добровольцев получала рентосертиба в разных дозировках, в то время как другие испытыуемые - плацебо.

Ученые измерили уровень более 2,8 тыс. белков и с помощью шести "протеомных часов" оценили биологический возраст участников. Все шесть алгоритмов показали снижение темпов старения у пациентов, принимавших препарат, по сравнению с группой плацебо. Наиболее стабильный эффект наблюдался при дозировке 30 мг два раза в день.

Рентосертиб также изменил уровень 326 белков в крови испытуемых. В частности, снизилось содержание некоторых белков, связанных с клеточным старением и образованием рубцовой ткани, а уровень белков, участвующих в обмене веществ и защите клеток от стресса, увеличился.

При этом изменения, связанные с предполагаемым замедлением старения, не полностью совпадали с влиянием препарата на легкие. Для лечения самого фиброза наиболее эффективной оказалась другая схема дозирования.

Авторы считают, что полученные результаты позволяют изучать рентосертиб не только как потенциальное средство против фиброза легких, но и как препарат, способный воздействовать на молекулярные процессы старения. Однако исследование было небольшим, поэтому пока нельзя утверждать, что рентосертиб действительно продлевает жизнь.