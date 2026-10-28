Ученые опровергли главный страх пациентов о лекарствах от СДВГ

Риск эпизодов, в которых человек наносит вред собственному здоровью, у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) максимален до начала приема лекарств, а не после, как боялись пациенты. Исследование провела международная группа во главе с Университетом Астон. Проанализировав данные более 460 тыс. человек, исследователи заключили, что препараты не являются главной причиной эпизодов самоповреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

В одной из крупнейших работ о безопасности терапии СДВГ участвовали коллективы из Гонконга, Новой Зеландии, Южной Кореи, Тайваня и Великобритании, к ним присоединились также специалисты из Австралии, США, Канады и Макао. Ученые изучили медицинские записи за 2001--2020 годы - всех пациентов, начавших принимать препараты и имевших зарегистрированные эпизоды причинения себе вреда. Риск сопоставляли для трех периодов - за 90 дней до старта терапии, в первые 90 дней приема и позже, на фоне длительного лечения.

Во всех пяти системах здравоохранения картина совпала - пик приходился на 90 дней непосредственно перед первым приемом лекарства, а после начала лечения риск снижался, хотя и оставался повышенным относительно периодов без терапии. Такая согласованность не подтверждает популярную версию, будто именно препараты подталкивают пациентов к опасным действиям.

"Пик уязвимости у многих наступает еще до начала лечения, и это шанс поддержать человека раньше - в момент, когда помощь способна дать больше всего", - отметила соавтор работы фармацевт Адриенн Чан. Сдвиг фокуса с опасений насчет таблеток на своевременную поддержку больных авторы называют главным практическим итогом исследования.

При СДВГ возникают трудности с концентрацией, импульсивность и повышенная тревожность. Противоречивые данные прежних работ о лекарствах нередко заставляли пациентов отказываться от терапии. Созданная в рамках проекта международная платформа поможет ответить и на другие вопросы - например, что происходит при отмене или возобновлении приема и как на доступность помощи влияют происхождение и достаток пациентов.