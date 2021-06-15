Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального спасения

На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с 15 Июня - Днем национального спасения.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем национального спасения, передаю каждому из вас свои наилучшие пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, спокойствие, стабильность, единство и благополучие! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!"