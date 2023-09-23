https://news.day.az/officialchronicle/1600618.html Тахир Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени - распоряжение
Тахир Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени - распоряжение
За заслуги в общественно-политической жизни Азербайджана Тахир Сулейман оглу Сулейманов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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