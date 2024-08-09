Президент Ильхам Алиев: Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности

Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 9 августа на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана Астане.

Особо подчеркнув в этом контексте проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024", в которых принял участие и Азербайджан, глава государства сказал: "Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана".