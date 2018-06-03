Армяне пытаются купить Нобелевскую премию Пашиняну? - ПОДРОБНОСТИ

В Армении изо всех сил раскручивают новый армянский бренд под названием "Никол Пашинян".

Как пишет газета "Жаманак", кандидатура премьер-министра Армении Никола Пашиняна может быть выдвинута на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой могут выступить как некоторые члены команды Пашиняна, так и несколько послов Армении. Они считают, что Пашинян не только принес мир и стабильность в общество Армении, но может также стать инициатором регионального мира и солидарности.

Думается, инициаторы очень уж поспешили.

Мир и стабильность в армянском обществе пока что находятся под большим вопросом. Продолжающиеся по любому поводу акции протеста, нездоровая атмосфера в учебных заведениях, растущая взаимная ненависть противоположных политических сил, усиливающееся непонимание происходящего со стороны определенной части населения - все это никак не может называться стабилизацией ситуации. Армения - это далеко не только студенты и школьники, за спинами которых прятался нынешний премьер, это и большая прослойка граждан, не приветствующих оппозиционера и его команду, но боящихся об этом говорить. Одним только изгнанием Сержа Саргсяна проблем Армении не решить.

Ну, а насчет мира регионального, а тем более солидарности стран региона говорить не только рано, но и бессмысленно. И будет оставаться бессмысленным до тех пор, пока "кандидат" на Нобелевскую премию Никол Пашинян не перестанет следовать путем своих предшественников в карабахском вопросе. Еще месяц назад у него была уникальная возможность начать разворачивать свой народ к миру, но он им не воспользовался, а, наоборот, неразумными заявлениями перед возбужденными толпами сделал войну практически неизбежной. Была крошечная надежда, что хотя бы оппозиционер Пашинян понимает, в чем главная проблема Армении и всего региона. Надежда, как известно, умирает последней, и она благополучно скончалась.

Так что никакой Нобелевской премии Никол Пашинян не заслуживает. А вот о том, получит ли он ее, спорить не беремся. Учитывая сложившиеся тенденции и явную ангажированность "бархатной революции" с Запада, не исключено, что дальнейшее продвижение бренда "Никол Пашинян" в мире будет продолжаться.

Зульфугар Ибрагимов