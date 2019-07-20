https://news.day.az/politics/1139777.html Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде, проведенной в итальянском городе Неаполь.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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