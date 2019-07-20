Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде, проведенной в итальянском городе Неаполь.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.