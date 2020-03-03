Российские власти приняли решение об ограничении въезда в Россию на 5 лет Масиса Маиляна и Самвела Бабаяна. Эти лица выдвинули свои кандидатуры на предстоящий в конце марта незаконных "выборах", организованных Ереваном на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак", ссылаясь на собственные источники.

"Мы получили эти сведения вчера поздно вечером, из-за позднего времени не смогли получить его официального подтверждения или опровержения. В основе решения политические, возможно, и правовые обоснования. В связи с этим мы послали письменный запрос, как только получим информацию, опубликуем ее", - отмечает издание.