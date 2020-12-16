Армения бросила своих боевиков, сдавшихся в плен в Карабахе

В эти дни в соцсетях распространяется много видеоматериалов, связанных с последней контртеррористической операцией азербайджанской армии на гадрутском и ходжавендском направлениях. Ранее уже публиковались записи сдачи оружия армянскими боевиками, поднятия ими белого флага и сдачи в плен. А накануне было опубликовано сразу несколько роликов, на которых ясно видно, как несколько десятков армянских вояк, сложив оружие, колонной следуют по месту назначения в качестве пленных. Сообщается, что за пару дней в плен сдались более ста армянских военнослужащих и "добровольцев", остававшихся на освобожденных территориях и выкуренных из своих "партизанских" лагерей вблизи вернувшихся под контроль азербайджанской армии сел Кехне Таглар и Чайлаггала.

Последовавшая за этим истерика Минобороны Армении была вполне ожидаема. Только не очень понятно, почему столько патетики - потому что "партизаны" трусливо сдались или потому что дезавуировали реваншистские планы Еревана?

Как пишут армянские СМИ, Минобороны Армении ожидает от Ханкенди разъяснений относительно видеороликов с пленными. Самое забавное, что сепаратисты эту информацию не подтвердили, поэтому "не исключено, что азербайджанские источники действуют намеренно с целью создания дополнительной напряженности".

То есть пленные - это полторы сотни переодетых в армянскую военную форму азербайджанцев?.. Вот так вот взять и отказаться от своих.

Между тем, в том же Ханкенди все же признали, что "со вчерашнего дня пропала связь с личным составом нескольких опорных пунктов, размещенных ранее у двух сел Гадрутского района". Если говорить точнее - с бандами, задержавшимися в лесах и горах Гадрута с целью ведения партизанской войны против Азербайджана в нарушение подписанного 10 ноября заявления. Согласно этому документу, миротворческие силы должны были развертываться параллельно с выдворением вооруженных армянских подразделений. Однако несколько сот бандитов "заблудились".

Никаких сомнений относительно антитеррористических действий азербайджанской армии у армян быть не должно. Даже если их власти утверждают, что "их там нету", их собственные Телеграмм-каналы подтверждают, что размещенные в соцсетях видео вовсе не фейк.

"Складывается интересная ситуация. Победоносная война Азербайджана изменила многое в головах как армянских властей и армянского Минобороны, так и в головах сепаратистов", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, глава Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По словам эксперта, если армяне прежде везде распространяли информацию о своей непобедимой армии, то теперь они отказываются подтверждать, что в плен попали боевики. Конечно же, среди плененных боевиков есть много граждан Армении. Но ни Армения, ни Карабах не хотят признавать их существование.

"Этих "партизан" фактически предали и бросили на произвол судьбы. Все это итоги той пораженческой ситуации, которая сложилась сегодня в Армении и тех сложных взаимоотношений, которые имеют место между Ереваном и Ханкенди. Пропасть между карабахскими и ереванскими армянами будет расти и, возможно, нам предстоит увидеть еще более глубокий конфликт между "настоящими" и "не настоящими" армянами", - сказал Ризван Гусейнов.

А тем временем родные, как сообщают армянские СМИ, оказавшихся в кольце ширакских добровольцев проводят акцию протеста. Они перекрыли дорогу Гюмри-Ереван, ведущую в Грузию, и требуют правды о судьбе своих сыновей, которые отправились "партизанить" на чужой земле, а теперь власти утверждают, что их там нет.

Зульфугар Ибрагимов