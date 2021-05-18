Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейменова орденом "Шараф" за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.