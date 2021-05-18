https://news.day.az/politics/1343715.html Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Олжаса Сулейменова орденом "Шараф" за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном.
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