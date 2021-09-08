Бесчестный Лапшин снова выпрашивает подачки у армян

Хотите узнать секрет, как из весьма посредственного, почти никому не известного "блогера", коих на просторах Интернета десятки тысяч, быстро превратиться в так называемую "медийную" личность, о которой начнут писать СМИ разных стран мира? Все очень просто: нужно всего лишь дважды нарушить законы какой-либо страны, желательно отличающейся своим гуманизмом, быть справедливо арестованным за это, а после того, как тебя из соображений гуманности отпустили на свободу, поливать эту страну и ее народ грязью, и вуаля - ты "звезда". Плюс еще долго будешь получать на лапу от недоброжелателей этой страны за каждый свой грязный опус в ее адрес. Но есть одно важное условие: не иметь абсолютно никаких моральных принципов и самоуважения...

Все это можно отнести к неутомимому провокатору и производителю интернет-лапши Александру Лапшину, именующему себя "блогером", который уже четвертый год зарабатывает себе на жизнь, эксплуатируя тему его ареста в Азербайджане.

Напомним, что в отношении Лапшина в нашей стране были возбуждены уголовные дела. Он является человеком, незаконно посетившим оккупированные азербайджанские территории, вошедшим в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года. Сей убогий "блогер" не просто нарушил закон и по неведению, незнанию или непониманию незаконно пересек границу Азербайджана - нет же, он намеренно, заранее подготовившись, въехал в оккупированные на тот момент территории Азербайджана, побывал в гостях у террористов на деньги Армении. Цель его поездки не скрывалась - поддержать сепаратистов. Более того, позднее, зная, что он находится в "черном списке" МИД Азербайджана и въезд в страну ему запрещен законом, Лапшин по другому паспорту, где его имя было написано по-украински, то есть как "Олександр", въехал в Азербайджан, чтобы после облаять страну, оскорбить граждан Азербайджана и восклицать: "Нет, ну, сумел же!" За свои деяния Лапшин был задержан правоохранительными органами Беларуси и экстрадирован в Азербайджан. Провел 7 месяцев в азербайджанской тюрьме, после чего был помилован и экстрадирован в Израиль. Сейчас же он сочиняет небылицы об ужасах своего пребывания в бакинской тюрьме.

Однако все хорошее рано или поздно заканчивается, и всю жизнь "выезжать" на Азербайджане не получится. Постепенно байки недоблогера набивают оскомину и его скандальная популярность сходит на нет. В его "фан-клубе" остались практически одни деятели армянского агитпропа, да и те все реже обращаются к его услугам, ибо громкие "разоблачения" и "обличения", на которые делалась ставка после освобождения Лапшина, не сработали.

В итоге неудачник Александр Лапшин в погоне за ускользающей популярностью и интереса к своей персоне, лезет из кожи, чтобы напомнить о себе. Ведь кушать хочется, к тому же и путешествовать на что-то нужно, чтобы поддерживать имидж "туристического блогера", а для этого надо привлечь внимание армянских благодетелей. Как лицо малосимпатичное, Лапшин старается привлечь к себе внимание хотя бы антиазербайджанской трескотней. Поэтому, горе-блогер Лапшин накануне сделал следующую запись на одной из своих страниц (а их у него, как и полагается профессиональному интернет-троллю не одна и не две) в соцсети Facebook:

"Немного философских размышлений после прочтения азербайджанских Телеграм-каналов. Знаете, история с русским парнем Валерой, которому угрожали в Баку из-за его слов для канала Петра Ловыгина, напомнила мне известную поговорку "Если бегать за каждой собакой, которая на тебя гавкает, то никогда не дойдешь до своей цели". Дело тут не в Валере, он в данном случае как яркий пример того, что Азербайджан как государство и как общество испытывает тяжкие проблемы. Поскольку, массово, всем народом зацикливаться на том, что про вас думает какой-нибудь Валера, или например Лапшин, или Джон, или Армен - это форма расстройства личности. Мне не жалко в контексте этой поговорки предстать в виде друга человека, я люблю животных. Но вы идею поняли, что я пытаюсь донести, что бегая за незначительными людьми вокруг нас, пытаясь им что-то доказать, мы не можем двигаться вперед. А когда такое состояние охватывает целое государство, то это уже беда.

Из научных определений шизофрении: "...шизофренические расстройства отличаются фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным реакциями, зацикленностью на незначительных раздражающих факторах, навязчивые идеи, тревожные состояния, потеря способности к анализу, галлюцинации...".

Все сходится. Когда у людей отходит на второй план абсолютно все в жизни - работа и семья, при этом человек ложится спать просыпается с тревожной мыслью о том, что какой-то Валера или Лапшин, или там Вася не так высказались про Азербайджан, то это повод обратиться к врачу. Из той же серии, навязчивое желание заставлять всех извиняться, обязательно с прославлением вашего народа и вашего диктатора, с упоминанием того какой вы великий, древний и мудрый - это тоже форма той же шизофрении.

Вспоминаю, как в бакинской тюрьме весьма значительные персоны с генеральскими погонами убеждали меня покаяться перед Ильхамом Алиевым и признать Карабах азербайджанским я испытывал странные чувства. Они всерьез нарисовали в своем воображении, как после моего признания сам Алиев, выступая в ООН заявит "...наше право на Карабах закреплено 4 резолюциями ООН и согласием блогера Лапшина признать Карабах нашим". Они всерьез думали, что я настолько важная персона (в сравнении с другими тысячами туристов и политиков посетивших Карабах), что от упоминания моей фамилии в ООН, в Европарламенте или на встрече с Путиным что-то поменяется в статусе Карабаха.

Я ощущал ужас смешанный с жалостью к явно больным людям. Помните, был фильм известный, где главный герой приезжает в психиатрическую больницу и постепенно понимает, что буйные больные убили всех врачей и сами выдают себя за врачей. И что он в руках опасных сумасшедших, которые что-то от него хотят и собираются убить. Забыл как фильм назывался, но я себя ощущал в Азербайджане именно как герой это фильма". (орфография и пунктуация автора сохранены).

Таким образом, товарищ Лапшин решил переквалифицироваться из горе-блогера в недофилософа, и потому неудивительно, что его "философские" размышления крутятся вокруг телеграм-каналов, потому что высокие материи его скудному разуму не доступны. При этом "великий мученик" не приводит хотя бы "скрины" с каких-либо конкретных телеграм-каналов, видимо, руки не дошли научиться. Забавно при этом слышать от шизофреника обвинения в адрес целой нации в шизофрении. Этот человек, страдающий глубоким расстройством личности, видимо, забыл, как сам извинялся перед азербайджанским народом за совершенные деяния, признав свою вину, а потом начал поливать Азербайджан грязью. О шизофрении Лапшина говорят и его выдумки о том, что целый народ, якобы день и ночь только и думает о том, что там написал какой-то Лапшин. Все это не более, чем жалкие попытки потешить свое самолюбие и повысить чувство собственной значимости. Имеет место такой полет фантазии автора, что у несведущего читателя может сложиться впечатление, что Лапшин является прототипом Джеймса Бонда. Реальность же, естественно, совсем иная. Перед нами использованное и выкинутое армянской стороной средство пропаганды.

Нет, товарищ, в Азербайджане всем глубоко наплевать на ваши писульки, жители Азербайджана под руководством мудрого лидера уверенно смотрят в светлое будущее и озабочены лишь работой над дальнейшим развитием и благоустройством своей страны. И свидетелем тому является весь мир, который может наблюдать невероятные по своему объему созидательные работы на освобожденных территориях, на которых ваши покровители-оккупанты оставили лишь разруху. Но, когда человек теряет чувство меры и не стесняется в выражениях в адрес целой нации, его периодически надо осаживать и напоминать ему его место. И это не потому, что вы такая уж важная персона, от которой хоть что-то зависит, это естественная реакция любого нормального человека, и уж тем более журналиста - пресекать распространение лживой информации о своей Родине и народе, оскорблений в их адрес. Но вам, как человеку без родины, этого не понять, поэтому, если вам нравится думать, что вы уж такая важная персона для нашей нации, - что ж, ради Бога, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, как говорится.

"Я пытаюсь донести, что бегая за незначительными людьми вокруг нас, пытаясь им что-то доказать, мы не можем двигаться вперед...Когда у людей отходит на второй план абсолютно все в жизни - работа и семья, при этом человек ложится спать просыпается с тревожной мыслью о том, что какой-то Валера или Лапшин, или там Вася не так высказались про Азербайджан, то это повод обратиться к врачу". Как четко вы описали свою "блогерскую" деятельность, спроецировав ее на нашу страну. Беглый взгляд на ваши странички в социальной сети наглядно демонстрирует, что это у вас нет иной заботы, кроме Азербайджана, и 99 процентов ваших публикаций посвящены именно нашей стране. Их лишь немного разбавили посты о вашей недавней поездке в Черногорию, которая, очевидно, состоялась на очередной, полученный от деятелей армянского агитпропа гонорар. А там, уже в последний момент, совершенно случайно вы познакомились с главой армянской общины в Черногории. И, видимо, получили, очередное задание и аванс, раз так рьяно начали его отрабатывать, набравшись сил после отдыха.

Потому что вслед за одной абсурдной публикацией уже сегодня многострадальный "блогер" выдал другую: "Ребят, у меня такая просьба. Мы в настоящее время находимся на финальной стадии подготовки сразу двух судебных исков против Азербайджана в ЕСПЧ в Страсбурге... Сейчас обвиняю их в том, что они распространяют в азербайджанском обществе ненависть ко мне и в отношении еврейского народа в целом. Собираю доказательства угроз, преследований, покушений и всего такого. Материалов уже очень много, но хочется еще больше. Поэтому вопрос. Может быть посоветуете азербайджанские группы и форумы, где меня обсуждают и угрожают убийством, пытками и всё такое? Несколько их групп фашистской и антисемитской и армянофобской направленности ("Без масок", "Без касок", "Возрождение") очень сильно своей глупостью подыграли мне в Европейском суде, взятые оттуда скриншоты с призывами убивать неверных (христиан и иудеев), призывы убить Лапшина и его семью - произвели впечатление на судебную коллегию в Страсбурге. Как бы сами того не понимая, азербайджанцы помогают мне наказать их же собственное руководство. Короче, надо еще. Буду благодарен, если подкинете еще форумы и группы, где заявляются угрозы в мой адрес. Спасибо ребята!"

И еще одно доказательство расстройства личности Лапшина, который противоречит сам себе. С одной стороны у него "уж очень много материалов", доказывающих распространение в азербайджанском обществе ненависти по отношению к нему и еврейскому народу в целом, угрозы, преследования, покушения и "все такое", а с другой - просит пользователей соцсети подкинуть ему азербайджанские группы и форумы, где его обсуждают и угрожают убийством. Что же вы так, товарищ Лапшин? При вашей одержимости "местью" Азербайджану, вы должны были давно наизусть выучить такие группы и форумы, если бы таковые имелись. Но, к вашему сожалению, это лишь очередной плод вашей фантазии. Как и утверждения о распространении в Азербайджане "ненависти к еврейскому народу". Обвинять Азербайджан в антисемитизме, когда наша страна, по словам самих израильтян и иудеев, живущих в самых разных странах, - единственная на постсоветском пространстве, где нет даже намека на антисемитизм? Страна, где иудеи и мусульмане испокон веков жили как братья и ныне неотделимы друг от друга? А Лапшин хоть и де-юре считается гражданином Израиля, "забыл", что репатрианты из Азербайджана, живущие в Израиле, - единственные представители иммиграции на Земле Обетованной, которые любят свою бывшую страну и считают себя азербайджанцами. Такого не наблюдается ни в одном иммигрантском сообществе Израиля.

Далее горе-блогер приводит скриншот из какой-то закрытой группы, и призывает своих братьев-армян "не вестись на провокации", а если быть более точным - не показывать публично царящие в армянском обществе антироссийские настроения...Смешно да и только, даже комментировать не стоит.

Совершенно четкое впечатление от товарища Лапшина - ему явно нечем больше заняться. Прежде он мотался по странам, то он тут, то - там, теперь же он посвятил весь свой "творческий потенциал" обливанию грязью Азербайджана. Похоже, позор, пережитый им в связи с арестом, экстрадицией и приговором, сильно навредил и без того сложной душевной организации одиозного блогера. Как бы он не хорохорился и не строил из себя героя, он и сам понимает, насколько жалок, знает, что виноват и был наказ не напрасно. Кроме того, внутри, видимо, еще сидит страх, что азербайджанское правосудие и международное законодательство могут подстерегать его на любой границе.

Талех Агавердиев