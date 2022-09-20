США и Франция фактически стали соучастниками преступления армян в Париже и Вашингтоне

Непредотвращение нападений ультранационалистически настроенных представителей армянской диаспоры на дипломатические представительства Азербайджана, а также наблюдение за происходящим со стороны полиции и силовых структур является грубым нарушением статей 22 и 29 Венской Конвенции "О дипломатических отношениях".

Об этом в интервью Day.Az сказал политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

"Страны, в которых расположены наши дипломатические представительства, несут юридическую и политическую ответственность за непредотвращение терактов. В практике ООН и Международного суда принято множество решений и резолюций, осуждающих страны, в которых совершаются нападения на диппедставительства. Бывали случаи, что государства, которые не могли обеспечить безопасность диппредставительств стран, которые ведут боевые действия, были вынуждены выплачивать компенсацию по решению Международного суда. Как минимум, эти страны приносили извинения другой стороне на уровне глав государств или глав МИД", - отметил он.

Тот факт, продолжил наш собеседник, что Вашингтон и Париж никак не отреагировали на нападения на посольства Азербайджана в США и Франции, свидетельствует о том, что эти страны далеки от правил дипломатического этикета и культуры, неспособны выполнять свои межгосударственные и международные обязательства.

В качестве прецедента политолог напомнил ситуацию в Демократической Республике Конго, которая не смогла защитить посольство Уганды и поэтому была привлечена в Международный суд, а также ситуацию в Иране в 1979 году. Место государств в международных отношениях оценивается на уровне выполнения ими своих двусторонних и многосторонних, а также международных обязательств.

"Проявленное равнодушие по отношению к диппредставительствам Азербайджана, подтверждает, что вышеупомянутые государства действуют по двойным стандартам в вопросах безопасности даже на своих территориях и не в состоянии обеспечить безопасность даже в пределах своих границ. С другой стороны, согласно философии международного уголовного права, соучастниками этого преступления или правонарушения считаются не только преступники, но и те, кто не предотвращает то или иное преступление, несмотря на свои обязательства. Именно из этого контекста все без исключения страны, где произошли нарушения, несут ответственность за то, что произошло", - сказал эксперт.

По его словам, если Франция, Великобритания и США не защитят или не смогут защитить посольства Азербайджана, то Азербайджан может пересмотреть свои дипломатические отношения с этими странами, а наши дипломаты могут быть отозваны из этих стран до тех пор, пока не будет полностью обеспечена их безопасность.

"Страны, проявляющие солидарность с Азербайджаном, могут послужить важным сигналом о необходимости выполнения требований Венской конвенции "О дипломатических отношениях". Азербайджан ни при каких обстоятельствах не должен отказываться от защиты диппредставительств тех или иных стран в Азербайджане. Потому что наше отличие от них - это приверженность своим обязательствам. По моему мнению, с точки зрения приверженности своим международным обязательствам Азербайджан выше, чем страны, которые не могут обеспечить безопасность наших дипмиссий", - заключил Эльчин Мирзабейли.

Абдул Керимханов