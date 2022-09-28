Армяне обстреляли Кяльбаджар

Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, подразделения Вооруженных сил Армении 28 сентября около 18:00 обстреляли из стрелкового оружия различного калибра подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Алагеллара Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

В результате стрельбы был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Искендеров Ниджат Хидаят оглы.

"Нашему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли адекватные ответные меры.

Отмечаем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается нагнетать обстановку, - отметили в ведомстве.