Более 50 азербайджанских пленных были убиты

В письмах, представленных Международным Комитетом Красного Креста(МККК) в 1998 и 2001 годах, упоминались имена 54 азербайджанцев с подтверждением того, что они на тот момент были живы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

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