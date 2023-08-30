https://news.day.az/politics/1593620.html Более 50 азербайджанских пленных были убиты - Сабина Алиева
Более 50 азербайджанских пленных были убиты - Сабина Алиева
В письмах, представленных Международным Комитетом Красного Креста(МККК) в 1998 и 2001 годах, упоминались имена 54 азербайджанцев с подтверждением того, что они на тот момент были живы.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой относительно азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
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