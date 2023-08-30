Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" распространило заявление

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" распространило заявление.

Как сообщает в среду Day.Az, заявление зачитала председатель объединения Кенуль Бейбутова - сестра пропавшего без вести Аббаса Бейбутова.

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