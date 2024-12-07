https://news.day.az/politics/1713461.html Новые кадры из освобожденного Агдама - ВИДЕО Опубликованы новые кадры из села Гарапиримли Агдамского района, освобожденного от армянской оккупации осенью 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны. Как передает Day.Az, на видео, распространенном AzTV Xəbər, показаны остатки уничтоженного зенитно-ракетного комплекса "Оса".
Новые кадры из освобожденного Агдама - ВИДЕО
Опубликованы новые кадры из села Гарапиримли Агдамского района, освобожденного от армянской оккупации осенью 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Как передает Day.Az, на видео, распространенном AzTV Xəbər, показаны остатки уничтоженного зенитно-ракетного комплекса "Оса".
Кроме того, в селе были обнаружены укрытия и окопы, которые использовались армянскими военными.
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