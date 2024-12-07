Новые кадры из освобожденного Агдама

Опубликованы новые кадры из села Гарапиримли Агдамского района, освобожденного от армянской оккупации осенью 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Day.Az, на видео, распространенном AzTV Xəbər, показаны остатки уничтоженного зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Кроме того, в селе были обнаружены укрытия и окопы, которые использовались армянскими военными.