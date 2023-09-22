Девушка отказалась делить счет за ужин

Пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она отказалась делить счет за ужин на первом свидании и столкнулась с неожиданной реакцией парня. Девушка рассказала, что сбежала со встречи, но ее новый знакомый нашел ее адрес и пришел к ней домой, из-за чего ей пришлось вызвать охрану, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор ролика рассказала, что сходила на первое свидание с парнем, который во время ужина заказал еды на 200 долларов. В конце вечера он потребовал разделить счет пополам, хотя девушка заказала еды на значительно меньшую сумму. "Я сказала, что отойду в уборную, но так и не вернулась. А теперь он стоит у моей двери", - пожаловалась она.

На видео, на котором девушка показывает дверь своего дома, слышно, как кто-то громко стучит по ней. Автор ролика уточнила, она не говорила парню свой адрес: он сам нашел его благодаря интернету. Блогерша добавила, что вызвала охрану, которая вывела мужчину из ее дома.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором объяснила, что перевела на карту молодого человека оплату за свою часть ужина сразу после встречи. "Но он не переставал агрессировать и настаивал на том, чтобы я заплатила ровно 50 процентов от общего счета. Я считаю, что я не должна платить за ужин незнакомца, тем более он сам пригласил меня в дорогой ресторан", - возмутилась она.

В комментариях под роликом поддержали автора и осудили парня за его неадекватное поведение. Многие также выразили сожаление, что он нашел ее адрес и заявился к ней в дом после очевидно неудачного свидания.