40-летняя звезда Comedy Woman раскрыла свой вес

Российская актриса Надежда Сысоева раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman решила ответить на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался ее параметрами. Знаменитость призналась, что весит 50 килограммов. При этом она продемонстрировала снимок, на котором запечатлела весы, показывающие упомянутую цифру.