Мужчина разбогател благодаря покупке цветов

В США мужчина из штата Айова разбогател на 25 тысяч долларов, выиграв в лотерею благодаря покупке цветов для матери, тети и бабушки. Об этом сообщает Iowa Lottery, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летний Майлз Джонс купил выигрышный лотерейный билет моментального розыгрыша, когда заехал в магазин за цветами для родственниц ко дню памяти своего дедушки. "Дедушки не стало три года назад, и это был своего рода добрый жест в память о нем", - рассказал молодой человек.

Он обнаружил, что выиграл 25 тысяч долларов, когда вернулся домой с цветами. "Я просто подумал: "Это что, шутка?" Честно говоря, я сначала даже не поверил", - признался Джонс.

Счастливчик заявил, что потратит выигрыш на оплату обучения в колледже.