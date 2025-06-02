Мужчина удивил соцсети, помолодев за 10 лет

Соцсети сети удивил мужчина из Японии, который за 10 лет помолодел, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Японии по имени Аки стал популярным после того, как рассказал на местном телевидении о своей трансформации. За последние десять лет 33-летний мужчина полностью изменил свою внешность и теперь выглядит намного моложе своих лет.

По его словам, поводом к переменам стало неприятное происшествие: когда ему было 23 года, его босс высмеял его за преждевременное старение и облысение. Вскоре после этого его бросила девушка, что окончательно подкосило самооценку. Однако вместо того, чтобы опустить руки, Аки решил кардинально изменить свою жизнь.

За прошедшие годы он разработал строгий ежедневный режим, включающий: регулярное нанесение солнцезащитного крема вне зависимости от погоды, занятия спортом, контроль здоровья желудка, уход в спа-салонах, отказ от курения и привычки ложиться спать поздно. Кроме того, мужчина ходит на косметические процедуры - Аки делает инъекции ботокса и проходит курс пересадки волос для сохранения линии роста.

"Моя кожа сейчас выглядит так же, как и 10 лет назад", - заявил японец.

Мужчина также отметил, что его новая внешность положительно сказалась на его личной жизни и карьере.