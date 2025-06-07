Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с зависимостями

Звезда реалити-шоу "Тайная жизнь жен мормонов" (The Secret Lives of Mormon Wives) Дакота Мортенсен откровенно рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. Деталями он поделился в подкасте актера Ника Вайолла, запись которого доступна на сайте артиста, передает Day.Az.

По словам Мортенсена, в первый раз он попробовал наркотические вещества в старшей школе. Постепенно он пристрастился к употреблению препаратов. "Я просто насыпал горсти этих таблеток в свой карман. И затем зависимость развилась очень быстро", - вспомнил телезвезда.

Мортенсен отметил, что затем начал употреблять более тяжелые наркотики, среди которых был героин, а от приема веществ его не остановила даже собственная свадьба. Однако он отметил, что в дальнейшем смог справиться с зависимостью, несмотря на то, что это было очень трудно.