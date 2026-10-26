https://news.day.az/popularblog/1868954.html Домашние «Синнабоны»: myfoodchannell раскрыла рецепт популярного десерта - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом myfoodchannell показала, как приготовить дома популярный десерт - булочки "Синнабон". Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Домашние «Синнабоны»: myfoodchannell раскрыла рецепт популярного десерта - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом myfoodchannell показала, как приготовить дома популярный десерт - булочки "Синнабон".
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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