Адель ищет дом в Лондоне после разочарования в Голливуде

Певица Адель хочет приобрести недвижимость в Лондоне после разочарования в Голливуде. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Адель попросила своих сотрудников подыскать для нее "красивый и безопасный" дом в столице Англии. При этом, по словам источника, певица не собирается продавать свой особняк в Лос-Анджелесе.

"Она планирует сохранить свой дом в Лос-Анджелесе, но хочет проводить как минимум полгода дома (в Англии). Рич пытался отговорить ее от этой идеи, но Адель очень упрямая женщина. Если она приняла решение, никто не сможет его изменить", - поделился информатор.

Инсайдер также отметил, что Адель решила купить недвижимость после того, как разочаровалась в Голливуде.

"Она думала, что получит предложения о съемках в кино после того, как ее представители несколько месяцев назад распространили информацию о том, что она хочет пойти по стопам Леди Гаги и заняться кино. Но пока на этом фронте ничего не произошло", - заявил источник.

В конце сентября прошлого года певица на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Адель отмечала, что уже замужем, ее муж находится среди гостей. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже несколько лет встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом. В ноябре 2023 года журналисты подтвердили, что артистка тайно вышла замуж.