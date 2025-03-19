Гвинет Пэлтроу о дружбе с Мэган Маркл

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу еще не успела подружиться с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Как передает Day.Az, об этом актриса рассказала в интервью изданию Variety.

"Я не знаю Меган и Гарри... Я имею в виду, я встречалась с Меган, она кажется очень милой, но я совсем ее не знаю", - призналась артистка.

Гвинет Пэлтроу также ответила, как она относится к тому, что герцогиня Сассекская запустила свой лайфстайл-бренд As Ever, который некоторым напомнил марку актрисы Goop. По словам артистки, она не видит причин для конкуренции.

"Меня воспитывали так, чтобы я видела в других женщинах друзей, а не врагов... Думаю, что найдется место для всех. Каждый заслуживает возможности попробовать все, что он хочет", - заявила знаменитость.

В феврале Меган Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда, который занимается продажей джемов и товаров для дома. Герцогиня Сассекская представила новый дизайн сайта после ребрендинга. На главной странице она показала калифорнийский пейзаж, а также редкое совместное фото со своей дочерью от принца Гарри.

Недавно бренд Меган Маркл обвинили в копировании герба муниципалитета Пореррас на Майорке. Различие, по мнению поклонников, лишь в птицах: у герцогини изображены колибри, которых любит принц Гарри. Глава населенного пункта Франциска Мора сообщила, что требует исправить ситуацию.