Легендарная рок-группа выступит с концертами спустя 22 года

Британская панк-рок-группа Sex Pistols объявила о запуске тура по Канаде и США, который состоится впервые с 2003 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Тур стартует 16 сентября 2025 года в Техасе и завершится 16 октября в Лос-Анджелесе. В группе будут выступать Стив Джонс, Пол Кук и Глен Мэтлок. В качестве вокалиста к ним присоединится Фрэнк Картер. Продажа билетов начнется 4 апреля.

Sex Pistols была основана в Лондоне в 1975 году. Несмотря на то, что группа существовала всего около трех лет, она оказала огромное влияние на развитие рок-музыки. Свой последний концерт оригинальный состав группы дал 14 января 1978 года. С 1996 года оставшиеся участники несколько раз воссоединялись и отправлялись в мировые туры.