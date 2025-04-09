Певица Рианна подогрела слухи о третьей беременности. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци засняли 37-летнюю Рианну, когда та отправилась в супермаркет Bristol Farms в Лос-Анджелесе. Поп-исполнительница вышла на публику в серой толстовке на молнии, спрятав живот. Певица также надела треники в тон, лиловые кроссовки, черные солнцезащитные очки, массивное колье и серьги. Бизнесвумен завершила образ черной сумкой Louis Vuitton с монограммой бренда. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с блеском для губ.

Читатели Daily Mail принялись гадать, кто появится в семье Рианны и рэпера A$AP Rocky.

"Скоро родится девочка, у нее два очаровательных мальчика", "И это еще один мальчик. Она определенно мама мальчика", - писали интернет-пользователи.

Слухи о беременности Рианны появились на прошлой неделе. Певица посетила презентацию Fenty Beauty Avenue в Sephora Champs Elysées в Париже. Поп-исполнительница предпочла для выхода золотое платье без бретелек со складками в районе живота. Она добавила к платью бриллиантовый чокер. Поклонники, увидев ее в профиль, заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Однако звезда новость не подтверждала.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.