https://news.day.az/showbiz/1754661.html Тома Круза раскритиковали Актера Тома Круза назвали плохим отцом из-за решения провести праздник на работе. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Во время Каннского кинофестиваля журналист спросила у актера, как он планирует провести грядущий День отца. "Наверное, просто буду развлекаться".
Тома Круза раскритиковали
Актера Тома Круза назвали плохим отцом из-за решения провести праздник на работе. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во время Каннского кинофестиваля журналист спросила у актера, как он планирует провести грядущий День отца.
"Наверное, просто буду развлекаться". А затем добавил: Снимаем фильмы, переживаем большие приключения, отлично проводим время", - ответил Круз.
Его безразличие к празднику вызвало критику в соцсетях.
"Веселиться на горе", "Забыл о детях", "Его новая девушка виновата", - написали они.
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