Тома Круза раскритиковали

Актера Тома Круза назвали плохим отцом из-за решения провести праздник на работе. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время Каннского кинофестиваля журналист спросила у актера, как он планирует провести грядущий День отца.

"Наверное, просто буду развлекаться". А затем добавил: Снимаем фильмы, переживаем большие приключения, отлично проводим время", - ответил Круз.

Его безразличие к празднику вызвало критику в соцсетях.

"Веселиться на горе", "Забыл о детях", "Его новая девушка виновата", - написали они.