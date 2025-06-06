https://news.day.az/showbiz/1758564.html Наряд известной телеведущей вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден прошлась по улице и была раскритикована в сети за внешний вид. Как передает Day.Az, соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail. 54-летняя знаменитость вышла в свет в черно-белом мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру.
Наряд известной телеведущей вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях
Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден прошлась по улице и была раскритикована в сети за внешний вид.
Как передает Day.Az, соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.
54-летняя знаменитость вышла в свет в черно-белом мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках, завершив образ маленькой сумкой и солнцезащитными очками.
Пользователи сети оценили внешность и образ Холден в комментариях под материалом. "Ее одежда такая устаревшая!", "Кажется, она набирает вес...", "Платье слишком короткое и слишком узкое", "Безвкусно", "Длинный лоб", "Грустный образ", - написали они.
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