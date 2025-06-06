Наряд известной телеведущей вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден прошлась по улице и была раскритикована в сети за внешний вид.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость вышла в свет в черно-белом мини-платье, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках, завершив образ маленькой сумкой и солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили внешность и образ Холден в комментариях под материалом. "Ее одежда такая устаревшая!", "Кажется, она набирает вес...", "Платье слишком короткое и слишком узкое", "Безвкусно", "Длинный лоб", "Грустный образ", - написали они.