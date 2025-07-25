Режиссеры намекнули Вайноне Райдер на ботокс ради карьеры

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер рассказала, что режиссеры намекнули ей на необходимость ботокса ради карьеры.

Как передает Day.Az, соответствующее интервью публикует журнал Elle.

53-летняя знаменитость призналась, что на последних съемках столкнулась с давлением женщин-режиссеров. "Они говорят: "Просто расслабь лоб". Я стараюсь быть великой актрисой, и они повторяют это снова и снова. Приятно, что люди говорят о том, что стареть - это нормально, но все равно есть огромное давление. Каждая роль, которую я получаю, - это роль матери, понимаете? Моя карьера определенно изменилась", - посетовала она.

В то же время в разговоре журналистами звезда "Очень странных дел" высказала свое отношение к старению. "Я всегда знала, что выгляжу молодо. Но я также знала, что когда начну стареть, это произойдет быстро", - объяснила актриса.