https://news.day.az/showbiz/1850157.html Дочь Тома Круза решила стать актрисой Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six. 20-летняя Сури сыграет главную роль в мюзикле "Середина лета" - современной интерпретации пьесы "Сон в летнюю ночь" Шекспира.
Дочь Тома Круза решила стать актрисой
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.
20-летняя Сури сыграет главную роль в мюзикле "Середина лета" - современной интерпретации пьесы "Сон в летнюю ночь" Шекспира. Премьера спектакля от Университета Карнеги-Меллона, где она учится, планируется на Эдинбургском фестивале.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре