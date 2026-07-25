https://news.day.az/showbiz/1850157.html Дочь Тома Круза решила стать актрисой Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six. 20-летняя Сури сыграет главную роль в мюзикле "Середина лета" - современной интерпретации пьесы "Сон в летнюю ночь" Шекспира.

Дочь Тома Круза решила стать актрисой

Шоу-бизнес, 25 июля 2026 10:45 (UTC +04:00) 1 360
Дочь Тома Круза решила стать актрисой

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

20-летняя Сури сыграет главную роль в мюзикле "Середина лета" - современной интерпретации пьесы "Сон в летнюю ночь" Шекспира. Премьера спектакля от Университета Карнеги-Меллона, где она учится, планируется на Эдинбургском фестивале.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

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