https://news.day.az/showbiz/1850616.html Дочь Тома Круза сменила фамилию Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дочь Тома Круза сменила фамилию
Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца и сменила ее на Ноэль. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, 20-летняя дочь Круза зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под именем Сури Ноэль, что указывает на то, что это ее официальное имя.
Отмечается, что смена фамилии могла быть оформлена еще в Нью-Йорке, до переезда Сури в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль - второе имя ее матери, Кэти Холмс.
Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году. После развода Сури осталась жить с матерью.
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