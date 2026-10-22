Ева Лонгория вышла в свет с новым имиджем

Американская актриса и активистка Ева Лонгория с новым имиджем появилась на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

51-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" вышла в свет в черном платье со шлейфом и продемонстрировала новую прическу с короткой челкой.

Стилисты собрали ее волосы в пучок, визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках. Свой образ знаменитость дополнила массивными бриллиантовыми серьгами и кольцами.