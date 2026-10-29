Звезда «Постучись в мою дверь» кардинально сменила имидж

Звезда "Постучись в мою дверь", актриса Ханде Эрчел, кардинально сменила имидж. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ханде Эрчел примерила образ с париком цвета блонд. Актриса позировала в бордовом платье с глубоким декольте и поясом из кожи. Ей также сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой. На других снимках она снялась в черных платьях и брюках.

"Не узнать", "Вот это образ", "Странно, но красиво", - написали в комментариях пользователи соцсетях.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в "Постучись в мою дверь". Она также снималась в проектах "Королек - птичка певчая", "Любовь не понимает слов", "Кольцо", "Черная жемчужина", "Совершенно другой".