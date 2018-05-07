Татьяна Мизинова: «Жду теплого и заинтересованного общения с коллегами из Азербайджана»

11-12 мая в Баку состоится первая психоаналитическая конференция с участием ведущих мировых экспертов в этой области. Напомним, что данная конференция будет первым в истории Азербайджана психоаналитически ориентированным мероприятием и проводится по инициативе члена правления Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.

География докладчиков достаточно широка - Россия, Украина, Франция, Швеция. Примечательно, что в качестве слушателей на конференцию летят из соседних России, Грузии и Турции. Тема конференции - "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". Предусмотрены разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

В беседе с Day.Az вице-президент ЕКПП и президент российского отделения ЕКПП, кандидат социологических наук Татьяна Мизинова сообщила, что ЕКПП на сегодняшний день является одной из наиболее демократичных и динамично развивающихся организаций, работающих в поле психоанализа и психоаналитических психотерапий.

"Взяв за основу классические постулаты психоанализа "работа с переносом и сопротивлением", члены организации адаптируют их к современным условиям на основе научного подхода. За последние 12 лет я была на всех Международных конференциях ЕКПП и смело могу сказать, что их отличительной чертой является научность, доброжелательная атмосфера и демократичность. Мы приглашаем к участию не только коллег психоаналитиков, но и психологов и педагогов. То есть всех, кому интересен внутренний мир человека, кто хочет лучше понимать себя и происходящие в мире процессы", - сообщила Т. Мизинова.

Она также отметила, что предложение члена правления ЕКПП Фариза Самедова о проведении Международной конференции в Баку в мае 2018 года сразу вызвало у членов правления ЕКПП большой интерес и желание принять в ней участие.

"Это, с одной стороны, возможность популяризации идей психоанализа, который не случайно был признан в мире "религией ХХ столетия", а с другой, возможность пообщаться с нашими коллегами из Азербайджана, являющегося многонациональной и многоконфессиональной страной. Тема конференции "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод", предложенная нашим коллегой Фаризом Самедовым, предоставляет для этого прекрасную возможность. Как президенту Российского национального отделения ЕКПП мне приятно отметить, что мои коллеги из разных регионов России представят на Конгрессе более десяти докладов и презентаций. Они будут посвящены как теоретическим, так и практическим аспектам современной психоаналитической психотерапии и психоанализа и, надеюсь, вызовут интерес и активное обсуждение.

Искренне убеждена, что конференция обречена на успех и будет значительным шагом в укреплении плодотворного сотрудничества и развития новых идей в психоаналитическом поле. И, конечно же, я жду теплого и заинтересованного общения с коллегами из Азербайджана, которое ляжет в основу добрых, дружеских отношений в будущем", - рассказала нашему сайту известный психоаналитик.

Т.Мизинова добавила, что всегда с большим удовольствием вспоминает свои прошлые визиты в Баку, один из красивейших городов, в котором сочетаются традиционные ценности и энергия современной жизни, и с нетерпением ждет участия в конференции.

Ф. Агаларова