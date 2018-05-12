Российские психоаналитики Владимир и Ирина Шлыковы: Психоаналитическая конференция в Баку организована на высоком уровне

12 мая 2018 11:41

Сегодня в Баку проходит второй день психоаналитической конференции на тему "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". 

Первая психоаналитическая конференция проводится  по инициативе члена правления Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова. В ней принимают участие ведущие мировые эксперты в этой области, включая ректора Университета Зигмунда Фрейда в Париже, президента Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Николь Акнин и заслуженного деятеля науки, ректора Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессора Михаила Решетникова.

География докладчиков достаточно широка - Грузия, Россия, Украина, Франция, Швеция. В рамках конференции предусмотрены разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

Член правления Уральского психоаналитического общества, член правления региональной организации ЕКПП, супервизор Владимир Шлыков вместе с супругой, известным российским психоаналитиком Ириной  Шлыковой также посетили Баку в рамках конференции и выступили со своими докладами.

Супруги в беседе с Day.Az отметили, что еще не успели посмотреть столицу, но то, что они увидели, им очень понравилось: "Баку прекрасный город. Мы им просто очарованы. А что касается конференции, то она организована на высоком уровне, и что радует и удивляет - здесь собралась большая аудитория, и спикеры очень известные специалисты своего дела".

Отметим, что  Ирина Шлыкова выступила с докладом на тему "Психоистория. Душеубийство" в первый день конференции. А сегодня свой доклад на тему "Первичность внутрипсихической реальности и уровни психической организации" прочтет Владимир Шлыков. После конференции супруги надеются на сотрудничество и готовы на работу над совместными проектами с азербайджанскими психоаналитиками.

Ф. Агаларова

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