В Баку обсудили "Транскультуральные аспекты психоанализа" - ФОТО

11-12 мая в Баку впервые проходила психоаналитическая конференция на тему "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод".

Первая психоаналитическая конференция проводилась по инициативе члена правления Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова. В ней принимали участие ведущие мировые эксперты в этой области, включая ректора Университета Зигмунда Фрейда в Париже, президента Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Николь Акнин и заслуженного деятеля науки, ректора Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессора Михаила Решетникова.

С докладами выступили спикеры из Грузии, России, Украины, Франции, Швеции. В рамках конференции прошли разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

На мероприятии присутствовали психологи, психотерапевты и психиатры, а также люди совершенно разных профессий: ученые, педагоги, люди искусства, работники кадровых служб, PR-специалисты, а также все, кому просто интересен психоанализ.

Day.Az представляет список выступлений второго дня конференции:

Татьяна Мизинова. Тема презентации: "Аналитик как интроект пациента. Динамика образа хорошего родителя в историческом и транскультуральном аспектах".

Тема презентации: "Аналитик как интроект пациента. Динамика образа хорошего родителя в историческом и транскультуральном аспектах". Урбан Вестин. Местер-класс на тему: "Чужой внутри нас и снаружи".

Местер-класс на тему: "Чужой внутри нас и снаружи". Светлана Уварова. Доклад на тему: "Психоаналитическая теория и практика: между Западом и Востоком".

Доклад на тему: "Психоаналитическая теория и практика: между Западом и Востоком". Жан-Люк Ваньер. Презентация на тему: "Что такое подростковость с точки зрения психоанализа".

Презентация на тему: "Что такое подростковость с точки зрения психоанализа". Марина Павлотская. Презентация на тему: "Сновидения и живопись как способы коммуникации".

Презентация на тему: "Сновидения и живопись как способы коммуникации". Владимир Шлыков. Доклад на тему: "Первичность внутрипсихической реальности и уровни психической организации".

Доклад на тему: "Первичность внутрипсихической реальности и уровни психической организации". Христина Фостиропуло. Интерактивный театр "Точки обзора".

Ф. Агаларова