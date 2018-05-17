Продажа соцжилья в Баку будет организована заново

Продажа первых квартир в четырех зданиях Ясамальского жилого комплекса в Баку будет организована заново. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, до сегодняшнего дня в системе "Льготное жилье" электронный кабинет был открыт для более 8 900 граждан.

В связи с массовым количеством пользователей и проведенных операций на портале "Электронное правительство" при выборе квартиры в ходе процесса продажи, начавшегося 7 мая, портал был перегружен, и некоторые граждане столкнулись с техническими трудностями во время использования электронной подписи, в результате чего возникли проблемы во время входа в систему у большинства лиц, обладающих правом получения льготного жилья. Также в результате ошибок в системе "Льготное жилье" 1963 гражданам, которые смогли войти в систему, были направлены неправильные уведомления о выборе квартиры. Несмотря на то, что 260 человек из них смогли подписать и подтвердить заявление о выборе квартиры, остальные 1703 человека не смогли завершить этот процесс из-за технических проблем. Тем самым из-за возникших технических неисправностей была нарушена процедура электронного подписания и процесса выбора квартиры.

Поэтому было принято решение об отмене результатов выбора квартиры, проведенного 7 мая, и продажа 260 квартир в четырех зданиях Ясамальского жилого комплекса будет организована заново с целью обеспечения справедливой, прозрачной и равной льготной продажи.

Для выяснения и устранения причин возникновения технических проблем в Госагентстве была создана соответствующая комиссия, а также направлено обращение в Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны для проверки вышеназванных электронных систем и вынесения подробного заключения о недостатках и неисправностях, которые произошли при выборе льготных квартир. Кроме того, было проведено расширенное заседание с участием полномочных представителей соответствующих структур и организаций, ответственных за обеспечение устойчивой работы электронной системы.

В результате расследования, проведенной комиссией, а также на основании представленного заключения и отчетов, было установлено, что временная недоступность портала "Электронное правительство" во время массового трафика и наличие технических ошибок в системе "Льготное жилье" привели к неравным возможностям при выборе квартиры пользователями системы во время первой продажи.

О дате повторной организации выбора квартир будет сообщено дополнительно.

Напомним, что согласно порядку, утвержденному указом главы государства от 16 ноября 2016 года, 7 мая была начата продажа 260 квартир в Ясамальском жилом комплексе, являющемся первым проектом Госагентства жилищного строительства.

Выбор выставленных на продажу квартир осуществляется в электронной системе "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" www.e-gov.az , оператором которого является министерство транспорта, связи и высоких технологий.

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