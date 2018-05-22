В Баку в связи с пожаром в кафе задержано должностное лицо

В Баку в связи с пожаром в кафе задержан в качестве подозреваемого исполнительный директор ОАО "Азертранссервис" Ариф Ахвердиев. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Баку во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В прокуратуру Бинагадинского района поступило обращение в связи со взрывом газового баллона с пропаном в чайхане, которая действовала во дворе ОАО "Азертранссервис". На основе данного обращения с участием сотрудников районной прокуратуры, управления полиции, сотрудников управления эксплуатации Бинагадинского района Регионального департамента газовой эксплуатации был проведен осмотр места происшествия и трупов.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек), по делу была назначена судебно-медицинские экспертизы, были допрошены свидетели и осуществлены другие необходимые процессуальные действия.

В результате происшествия погибли работник чайханы Сохраб Саатов, а также посетительница Момина Ибрагимова, другой посетитель чайханы Натиг Ибрагимов и работница чайханы Шекяр Ибрагимова были помещены в ожоговое отделение Городской клинической больницы номер пять.

Во вторник Натиг Ибрагимов скончался в больнице, лечение Шекяр Ибрагимовой продолжается.

По уголовному делу был задержан в качестве подозреваемого исполнительный директор ОАО "Азертранссервис" Ариф Ахвердиев.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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