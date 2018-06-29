Тяжелое ДТП в Гахе, есть погибший и пострадавшие

Следовавший из Загаталы в Мингячевир микроавтобус совершил ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано примерно в 10:00 на участке автодороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящей через село Тангыт Гахского района.

Потеряв управление, микроавтобус сошел с дороги и въехал в дерево. В результате водитель скончался на месте происшествия. Находящиеся в микроавтобусе 9 пассажиров получили повреждения.

Раненых доставили в Центральную районную больницу Гахского района.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook