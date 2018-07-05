Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший

В Геранбойском районе в результате ДТП один человек погиб, трое ранены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения автомобилей марок "Suzuki" и "VAZ-21011" погибла Аида Магомед гызы Абдуллаева.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили Аликрам Алигусейн оглу Садыгов 1997 г.р., гражданин Грузии Вусал Чингиз оглу Байрамов 1993 г.р., Рауф Джамиль оглу Талыбов 1990 г.р.

Пострадавшие были доставлены в больницу.