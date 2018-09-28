Назначен новый председатель Наблюдательного совета MIDA

28 сентября 2018 11:01

Чингиз Гадимов назначен председателем Наблюдательного совета MIDA, следует из информации, опубликованной на сайте компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, одновременно Гадимов занимает должность главы Аппарата Государственного агентства жилищного строительства.

Ранее Наблюдательный совет MIDA возглавлял Садиг Садыгов, который с 19 сентября является председателем правления Государственного агентства жилищного строительства

ООО MIDA находится в подчинении Государственного агентства по жилищному строительству.

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