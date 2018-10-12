Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший и пострадавшие
12 октября 2018 15:34 218
В Геранбое произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла в селе Ашагы Агджакенд около 8 часов утра 11 октября, передает Day.Az.
Столкнулись управляемый жителем геранбойского села Зейве Кямраном Гулиевым автомобиль марки "Нива" и ВАЗ-21015, за рулем которого находился житель села Бёру Шаик Садыгзаде.
Водитель "Нивы" потерял управление, и автомобиль врезался в трубопровод на обочине дороги. В результате аварии пассажир К.Гулиева Закир Самедов погиб на месте происшествия, сам водитель и еще 4 пассажира госпитализированы.
Факт расследуется Ходжалинским районным отделением полиции.
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