Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший и пострадавшие

В Геранбое произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла в селе Ашагы Агджакенд около 8 часов утра 11 октября, передает Day.Az.

Столкнулись управляемый жителем геранбойского села Зейве Кямраном Гулиевым автомобиль марки "Нива" и ВАЗ-21015, за рулем которого находился житель села Бёру Шаик Садыгзаде.

Водитель "Нивы" потерял управление, и автомобиль врезался в трубопровод на обочине дороги. В результате аварии пассажир К.Гулиева Закир Самедов погиб на месте происшествия, сам водитель и еще 4 пассажира госпитализированы.

Факт расследуется Ходжалинским районным отделением полиции.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook