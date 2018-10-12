Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший и пострадавшие

12 октября 2018 15:34

В Геранбое произошло тяжелое ДТП. 

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла в селе Ашагы Агджакенд около 8 часов утра 11 октября, передает Day.Az.

Столкнулись управляемый жителем геранбойского села Зейве Кямраном Гулиевым автомобиль марки "Нива" и ВАЗ-21015, за рулем которого находился житель села Бёру Шаик Садыгзаде. 

Водитель "Нивы" потерял управление, и автомобиль врезался в трубопровод на обочине дороги. В результате аварии пассажир К.Гулиева Закир Самедов погиб на месте происшествия, сам водитель и еще 4 пассажира госпитализированы. 

Факт расследуется Ходжалинским районным отделением полиции.  

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az