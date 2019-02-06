Минздрав о состоянии пострадавших в результате землетрясения - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

После землетрясения в Шамахинскую центральную больницу обратились 30 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в среду в министерстве здравоохранения.

"Больница работала в усиленном режиме, дежурили 6 бригад скорой медицинской помощи. В скорую обратились 30 человек, три из которых были доставлены в травматологическое отделение. У одного человека был диагностирован вывих руки, у двух других - травмы ног. Пострадавшим была оказана необходимая помощь", - сказали в минздраве.

Как отмечается, другие вызовы были связаны с повышением давления вследствие стресса. "У одного человека произошло кровоизлияние в мозг. Ему 58 лет, он помещен в реанимационное отделение. Состояние пациента оценивается как тяжелое", - сказали в министерстве.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook