В этом регионе Азербайджана построят воду и канализацию

В конце 2020 года в азербайджанском городе Газах планируется завершить строительство канализационной системы и водопроводной сети. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Проект реконструкции систем канализации и водоснабжения города Газах осуществляется в рамках Национальной программы водоснабжения и канализации в шести районах Азербайджана, финансируемой азербайджанским правительством совместно с Исламским банком развития (ИБР).

Проект рассчитан на улучшение доступа к услугам водоснабжения и канализации для 26 тысяч человек в Газахе. В рамках проекта в дальнейшем планируется подача питьевой воды в ряд сел Газахского и Агстафинского районов. В целом, проект будет полезен для 45 тысяч жителей.

В целом, в городе Газах к водной и канализационной сетям будут подсоединены 5870 объектов недвижимости.

В сообщении говорится, что наряду с Газахом проект охватывает города Тертер, Гедабей, Дашкесан и Астара.

До настоящего времени в городах Тертер, Гедабей и Дашкесан завершилось строительство сетей водоснабжения и канализации, а в Астаре - водопроводной системы.