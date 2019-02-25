В Геранбойском районе Азербайджана произошла тяжелая авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, по предварительным данным в результате аварии четыре человека получили ранения. Пострадавшие помещены в больницу и на данный момент выясняется их личность.

По факту ведется расследование.