Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
25 февраля 2019 10:07 152
В Геранбойском районе Азербайджана произошла тяжелая авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, по предварительным данным в результате аварии четыре человека получили ранения. Пострадавшие помещены в больницу и на данный момент выясняется их личность.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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