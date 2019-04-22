Минздрав предупреждает население в связи с нападением собак
Состояние Гусейна Мамишова 2015 года рождения, который 16 апреля поступил в больницу после нападения собаки, стабильное.
Об этом сообщил Минздрав, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
В информации отмечается, что в 2018 году в республике более 20 тысяч человек пострадали от укусов и царапин собак. За первые три месяца 2019 года от собак пострадали почти пять тысяч человек. Укусы и царапины собак могут привести к бешенству и другим тяжелым инфекционным заболеваниям. Заболевание приводит к смерти в 100 процентах случаев.
Основным источником заболевания являются собаки. Инкубационный период составляет от 14 дней до трех месяцев.
Учитывая актуальность вопроса, Минздрав просит граждан быть осторожными: в случае укуса, царапины или попадания на кожу слюны животного сразу обращаться к врачу и вовремя делать вакцины против бешенства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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