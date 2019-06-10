Продажа 253 квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский района, Внешняя окружная дорога 8, начнется 12 июля в 11:00 часов, и продолжится до 00:00 часов 17 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство жилищного строительства (MİDA).

Выбор квартир в порядке очереди начнется 14 июля в 11:00 и завершится 17 июля в 00:00 часов.

Приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему "Güzəştli mənzil" на портале "Электронного правительства" www.e-gov.az

Квартиру имеют право приобретать граждане, имеющие электронный кабинет в системе "Güzəştli mənzil".

Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами при выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены в видео с текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

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